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22.02.2022,  
16:00
Текст:  Алексей Брусилов

Т-34-85 переделывали в Leopard 1 в Восточной Германии

В Советской армии и странах Варшавского договора изготавливали макеты военной техники, внешне похожие на танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты стран НАТО.

Характерным примером является представленный на фотографии образец, внешне достаточно сильно напоминающий Leopard 1, находившийся на вооружении бундесвера и многих стран Североатлантического альянса.

Видно, что ходовая часть имеет большие различия с оригиналом: здесь другие опорные катки, направляющие и ведущие колеса, гусеничные ленты.

Пушка также значительно меньше и тоньше, чем 105-мм нарезное орудие L7A3, хотя на нее не забыли установить имитацию эжектора.

Известно, что этот необычный танк был изготовлен специалистами Восточной Германии на основе Т-34-85. Потом его переправили в Польшу, где он задействовался во время учений элитного подразделения специального назначения - первого штурмового батальона. После вывода из эксплуатации использовался как обычное учебное пособие.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В то же время в армии самой ГДР была сформирована специальная часть, которую оснастили несколькими десятками американских танков М48А3 и большим количеством гусеничных М113, воевавших на маневрах за противника.

Такое формирование стало своеобразным ответом на выпуск в ФРГ еще в конце 50-е годов макетов советских Т-54/55 на шасси вездеходов Unimog.

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