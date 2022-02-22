Т-34-85 переделывали в Leopard 1 в Восточной Германии

В Советской армии и странах Варшавского договора изготавливали макеты военной техники, внешне похожие на танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты стран НАТО.

Os parecerá un #Leopard1, pero se trata de una modificación extrema hecha en Alemania del Este de un #T34 y entregada a #Polonia.

Fue usado por el famoso 1er batallón independiente de asalto polaco, hasta ser retirado del servicio.

🇩🇪🇵🇱#tanka #TANK #tankmen #Tanks #TankBattle pic.twitter.com/DddvVUduK4 — TRUFAULT 'Historia Militar' (@TRUFAULT) February 21, 2022

Характерным примером является представленный на фотографии образец, внешне достаточно сильно напоминающий Leopard 1, находившийся на вооружении бундесвера и многих стран Североатлантического альянса.

Видно, что ходовая часть имеет большие различия с оригиналом: здесь другие опорные катки, направляющие и ведущие колеса, гусеничные ленты.

Пушка также значительно меньше и тоньше, чем 105-мм нарезное орудие L7A3, хотя на нее не забыли установить имитацию эжектора.

Известно, что этот необычный танк был изготовлен специалистами Восточной Германии на основе Т-34-85. Потом его переправили в Польшу, где он задействовался во время учений элитного подразделения специального назначения - первого штурмового батальона. После вывода из эксплуатации использовался как обычное учебное пособие.

В то же время в армии самой ГДР была сформирована специальная часть, которую оснастили несколькими десятками американских танков М48А3 и большим количеством гусеничных М113, воевавших на маневрах за противника.

Такое формирование стало своеобразным ответом на выпуск в ФРГ еще в конце 50-е годов макетов советских Т-54/55 на шасси вездеходов Unimog.