Постановление правительства Тульской области от 21 февраля 2022 года № 97 "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности"

В связи с прибытием граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территорию Тульской области, необходимостью обеспечения их временного размещения, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения и дополнения:

1) в преамбуле постановления после текста "обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями" дополнить текстом "и прибытием граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территорию Тульской области";

2) дополнить постановление пунктом 6.1 в следующей редакции:

"6.1. В связи с прибытием граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территорию Тульской области:

министерству труда и социальной защиты Тульской области организовать работу пунктов временного размещения для граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики;

министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области организовать доставку граждан, прибывающих на территорию Тульской области из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, до пунктов временного размещения.".

3) пункт 7 постановления после текста "В целях оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации," дополнить текстом "в связи с прибытием граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территорию Тульской области или".

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин







