Постановление правительства Тульской области от 21 февраля 2022 года № 98 "О временном размещении граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики"

В целях временного размещения на территории Тульской области граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Обеспечить временное размещение на территории Тульской области граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, за счет средств бюджета Тульской области.

2. Определить пункты временного размещения граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (приложение).

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области организовать доставку граждан, прибывающих на территорию Тульской области из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, до пунктов временного размещения.

4. Министерству труда и социальной защиты Тульской области организовать временное размещение (проживание и питание) граждан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в пунктах временного размещения на территории Тульской области.

5. Комитету Тульской области по региональной безопасности обеспечить координацию и взаимодействие органов и организаций, участвующих в реализации настоящего постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин







