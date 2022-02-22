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Умер актер из "Доктора Кто" и "Шерлока Холмса" Стюарт Беван

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    22.02.2022, 15:05
Текст:   Олег Усков

21 февраля на 74-м году жизни скончался актер кино и ТВ Стюарт Беван. Об этом сообщает RadioTimes со ссылкой на коллегу и бывшую спутницу артиста, актрису Кэти Мэннинг. Причина смерти не названа.

Беван родился 10 марта 1948 года в Лондоне. Сниматься начала в 60-е. На счету - несколько десятков проектов, самый известный из которых - "Доктор Кто". Беван снялся в десяти эпизодах десятого сезона "Доктора" в роли валлийского профессора биологии Клиффорда Джонса, соратника Третьего Доктора.

При этом у Мэннинг была роль спутницы Доктора Джо Грант, которая влюбляется в профессора и выходит за него замуж. В 2019-м Беван и Мэннинг вновь обратятся к своим образам в короткометражке "Возвращение Джо Грант".

Кроме того в арсенале артиста - фильмы и сериалы "Шоу плоти и крови", "Дом смертного греха", "Упырь". "Эммердейл", "Катастрофа", "Чисто английское убийство", "Шерлок Холмс и дело и шелковом чулке".

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