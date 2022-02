Умер актер самурайских фильмов Тэрухико Сайго

On apprend le décès du chanteur et acteur japonais Teruhiko Saigo à l'age de 75 ans des suites d'un cancer de la prostate.

On avait pu le voir notamment dans Les Derniers Samouraïs de Kenji Misumi ou encore Last of the Ako Clan et Shogun's Samurai de Fukasaku.#西郷輝彦さん #RIP pic.twitter.com/TIhFahZ4F9