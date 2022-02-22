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Умер народный артист России Олег Вавилов

Новости
    22.02.2022, 20:14
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

На 73-м году 22 февраля жизни скончался Олег Вавилов, советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России. Информация об этом появилась на сайте Театра Сатиры. "Не стало Олега Михайловича Вавилова", - сказано в сообщении. Без указания причины смерти. О месте и времени прощания станет известно позднее.

Олег Вавилов родился в Термезе, Узбекистан, 8 января 1950 года в семье военнослужащего. В 1967-м поступил в ГИТИС имени Луначарского. Дипломными работами актера стали роли в спектаклях "Женитьба" Гоголя и "Платон Кречет" Корнейчука.

Играл на сцене казанского БДТ, в московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, театрах "У Никитских ворот" и "Сфера". С 2004 года и до последних своих дней - актер Театра Сатиры.

На экранах - с середины 70-х: лакей Фабрицио в "Трактирщице", Юра Агапов в "Странной женщине", Чехов в "Я - актриса", пан Збышек в "Кабачке "13 стульев", Харлан в "Конце Вечности" - вольной экранизации романа Азимова, "Бедная Настя", "КГБ в смокинге".

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