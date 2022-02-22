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Умер режиссер "Королевы бензоколонки" Николай Литус

Новости
    22.02.2022, 18:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

21 февраля скончался замечательный советский, украинский режиссер, сценарист и актер Николай Игнатьевич Литус. Литус известен лентами "Обыкновенная история" (1960 года), "Королева бензоколонки" - одной из любимейших советских комедий, картинами "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Дни лётные", знаменитым детективом "Звезда шерифа" - по повести Сиднея Шелдона. В ряде своих фильмов Литус появлялся как актер.

О смерти артиста сообщили национальные СМИ.

Николай Литус родился 15 января 1925 года в Цыбулево под Елизаветградом. Окончил Ленинградское пехотное училище в 1943-м, участник Великой Отечественной войны, имеет награды, в том числе - два Ордена Красной Звезды.

После войны окончил исторический факультет Кировского педагогического института - в 1950-м, и режиссерский факультет ВГИКа - в 1955-м, мастерская Александрова и Ромма.

Преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. С конца 80-х был членом Национального Союза кинематографистов Украины.

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