В Чикаго крупный пожар уничтожил тренажерный зал и пивоварню

В Чикаго пожар уничтожил два предприятия и оставил без крова несколько человек.

Огонь вспыхнул примерно в 3:30 утра в многоквартирном жилом доме. Очевидцы рассказали, что пожар начался в трехэтажном здании на Richmond Street и быстро распространился на расположенные рядом пивоварню и тренажерный зал. Были и взрывы. Одна стена здания рухнула, кирпичи упали на припаркованные машины.

Причину возгорания еще предстоит выяснить. Представители пожарной охраны заявили, что здания, в которых расположены спортзал и пивоварня, должны быть снесены.

Также сообщается, что во многих зданиях ранее были выявлены сотни нарушений пожарной безопасности.