23 февраля 1945 года Красная армия штурмом взяла Познань

В два часа ночи 23 февраля 1945 года немецкий гарнизон города-крепости Познань капитулировал перед войсками генерала Василия Чуйкова. Закаленная в боях на Волге 8-я гвардейская армия устроила немцам и венграм Сталинград наоборот - после трех недель напряженных боев в плен попали свыше 23 тысяч немецких солдат. Историки и военные позже назвали штурм города - "образцовым" и "репетицией взятия Берлина".

Борьба за Познань началась еще 23 января, когда танковые части Михаила Катукова окружили город-крепость. Попытка взять "фестунг" с ходу не удалась, так как он был буквально нашпигован противотанковыми средствами - фаустпатронами и 88-мм зенитками. Кроме того, нацисты реанимировали 18 каменно-земляных укреплений конца XIX века, дополнив их бронеколпаками. Вокруг города протянулись два противотанковых рва, повсюду оборудовались огневые точки, в том числе бетонные, артиллерийские позиции, минные поля.

"Познань была типичной танковой "душегубкой". На ее узких, хорошо подготовленных к обороне улицах немцы выбили бы у нас все машины. Поэтому я приказал командирам 11-го гвардейского танкового корпуса и 8-го гвардейского механизированного корпуса Бабаджаняну и Дремову обойти Познань с севера и юга, замкнув кольцо, перерезать все коммуникации и не дать уйти на запад гитлеровскому гарнизону", - напишет в своих воспоминаниях Михаил Катуков.

Ядро немецкого гарнизона Познани составляла унтер-офицерская школа из опытных ветеранов Восточного фронта. Помимо этого в городе были части Люфтваффе, фольксштурм, учебная бригада штурмовых орудий и разрозненные подразделения отошедших с вислинских плацдармов частей. В том числе латвийский батальон СС. Всего в городе оборонялось около 30 тысяч человек.

Первый штурм 26 января обернулся неудачей и к взламыванию обороны противника подключили тяжелую артиллерию. В общей сложности войска, привлекавшиеся для штурма, имели в своем составе около 1400 орудий, минометов и боевых машин реактивной артиллерии.

Гвардейцы Чуйкова быстро ориентировались в обстановке - стремительным обходным маневром форсировали реку Варта к югу от города и неожиданно для немцев атаковали юго-западный фас обороны крепости. Здесь в форты были посажены подразделения Люфтваффе и фольксштурма. Их сопротивление удалось быстро сломить.

Переломным моментом в штурме крепости стали 9 и 10 февраля 1945 года, когда в город прибыли две артиллерийские бригады большой мощности с 203-мм гаубицами и шесть 280-мм мортир Бр-5. Оборона Познани сразу начала складываться как карточный домик. Форт "Раух", прикрывавший подходы к переправе через Варту был расстрелян батарей 203-мм гаубиц. Потребовалось всего 42 снаряда, чтобы одна из стен обрушилась, а внутри загорелись боеприпасы. Советские пехотинцы овладели им, не встречая сопротивления. Аналогичная судьба постигла форт "Притвиц-Гаффон". Круглый бастион "Радзвилл" расстреляли с западного берега Варты. Форт горел в течение суток и потом был взят без боя.

К 17 февраля остатки гарнизона отошли в цитадель крепости, форт "Виняри". Форты и равелины были укрыты трехметровым слоем земли. Подступы прикрывались широким и глубоким рвом, который простреливался фланговым огнем из казематов через бойницы, невидимые наступавшим. Стены рва высотой 5-8 метров были выложены кирпичом.

Танки не могли преодолеть это препятствие. На помощь им подтянули тяжелые орудия, но даже 203-миллиметровые снаряды, ударяясь в стены, особого разрушения не производили, а, попадая в насыпи над перекрытиями фортов и казематов, оставляли только воронки.

Общий штурм, начавшийся 18 февраля, длился четверо суток безостановочно, днем и ночью. В дело были пущены огнеметы. Однако подавить огневые точки с помощью ранцевых огнеметов не удавалось. Тогда советские саперы подкатили ко рву 200-литровые бочки с взрывчаткой и сбросили их вниз. Мощный взрыв оглушил немецких солдат у амбразур форта, что позволило прорваться через ров на валы редутов цитадели. Для прорыва во двор крепости в стенах пробили бреши с помощью поставленных на прямую наводку тяжелых орудий.

Ночью в крепость были введены огнеметные танки и шесть 203-мм орудий, но мортирам не пришлось вести огонь. Гарнизон форта был окончательно деморализован и начал сдаваться. Генерал-майор Эрнст Маттерн сдался в плен, а командир эсесовских частей генерал-майор Эрнст Гонелл застрелился. Безвозвратные потери частей и соединений Красной армии в боях за Познань составили 4887 человек. Точных данных о гибели немецких военнослужащих отсутствуют, но в плен сдало 23 солдат и офицеров.

Кстати

В ходе штурма Познани советские войска расстреляли пять тысяч тонн боеприпасов. Было израсходовано 3230 реактивных снарядов М-31. Кроме того, советские пехотинцы использовали в уличных боях около семи тысяч трофейных "фаустпатронов".