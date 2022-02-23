Басурин: Киев планирует создать лагеря для временно перемещенных лиц

Власти Украины намерены создать лагеря для временно перемещенных лиц в Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он обратил внимание на прибытие на территории Донецкой и Луганских областей, подконтрольных Киеву, дополнительных сил национальной полиции. "В задачу прибывших полицейских входит препятствование выходу нелояльного населения в центральные области Украины и создание лагерей для временно перемещенных лиц", - указал Басурин, напомнив, что такие шаги были отработаны ВСУ еще в сентябре 2021 года в ходе специальных командно-штабных учений.

Он также обратил внимание, что ситуация на линии соприкосновения по-прежнему остается критической. Только в среду было зафиксировано 14 случаев нарушений режима прекращения огня, по территории ДНР было выпущено 145 снарядов и мин. Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики.