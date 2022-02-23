Указ главы Республики Коми от 21 февраля 2022 года № 19 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 21 февраля 2022 г. № 19





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в абзаце двадцать третьем пункта 222 слова "QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 12 календарных месяцев)" заменить словами "QR-код медицинского сертификата, сформированного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н,";

2) в приложении № 11 к Указу:

в наименовании слова "QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19" заменить словами "QR-кода медицинского сертификата, сформированного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н,"







