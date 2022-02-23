Кроссовер Renault Austral оказался почти точной копией Megane E-Tech

Компания премьерой, запланированной на 8 марта 2022 года. На скетче показан дизайн фронтальной части модели.

Renault Austral практически ничем не отличается от Megane E-Tech: исключение составляет наличие фальшрадиаторной решётки, в то время как у электрической модели там "глухая" панель, также изменён дизайн головной оптики.

В компании отмечают, что Austral получил массивные накладки на передний и задний бамперы, накладки на пороги, а также мускулистый дизайн боковой части.

Ранее "РГ" рассказывала, что Renault Austral придёт на смену Kadjar. Он построен на платформе CMF-CD3 (Nissan Qashqai) и будет предложен только с гибридными силовыми установками. В будущем на базе Austral будет построено следующее поколения Mitsubishi ASX.

В предыдущие тизеры демонстрировали дизайн интерьера и особенности материалов отделки.