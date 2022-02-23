Постановление губернатора Курганской области от 22 февраля 2022 года № 18 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) пункт 4 изложить с в следующей редакции:
"4. Установить, что положения пункта 3 настоящего постановления не применяются до особого распоряжения.";
2) пункт 9 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.М.Шумков
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