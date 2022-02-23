Постановление губернатора Курганской области от 22 февраля 2022 года № 18 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 4 изложить с в следующей редакции:

"4. Установить, что положения пункта 3 настоящего постановления не применяются до особого распоряжения.";

2) пункт 9 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







