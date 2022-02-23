Постановление правительства Орловской области от 21 февраля 2022 года № 78 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 февраля 2022 года № 66 "О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области"