Постановление правительства Орловской области от 21 февраля 2022 года № 78 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 19 февраля 2022 года № 66 "О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области"

Правительство Орловской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Орловской области от 19 февраля 2022 года № 66 "О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области" следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 дополнить словами ", Департаменту образования Орловской области";
2) приложение дополнить строкой следующего содержания:
Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков
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