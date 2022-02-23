От COVID-19 умер один из авторов "Звездных войн" Том Вейч

18 февраля в Вермонте скончался американский писатель, сценарист и автор комиксов Том Вейч, старший брат немаловажного комиксиста Рика Вейча, множество душеполезного сделавшего на DC. Сам же Том был почитаем за свои труды по расширению вселенной "Звездных войн". Как передают профильные ресурсы, причиной смерти писателя стал коронавирус.

Том Вейч родился в Нью-Гэмпшире в многодетной семье в 1941 году. Учился в Колумбийском университете. Жил в Нью-Йорке. Первую книгу опубликовал в 1964-м, после чего на несколько лет ушел в бенедиктинский Уэстонский монастырь. В 1968-м автор покинул обитель, перебрался в Сан-Франциско и основал поэтический журнал.

В начале 70-х Том влился в андеграундное комикс-движение, вскоре подросши оттуда до коммерческих проектов для Marvel и DC, наибольшую известность стяжав на комиксах по Старой Республике "Звездных войн" для Dark Horse. Часть комиксов Вейча, в том числе серии "Темная Империя" и "Конец Империи", достойно выходили на русском.

Кроме того на русском выходила и нарядная антология "Байки из кантины Мос Айсли", для которой Том с женой Мартой написали рассказ "Судьба охотника". Ранее, в 1975-м, Вейч выпустил тепло принятый поэтический сборник "Колледж смерти и другие стихи", предисловие к которому написал Аллен Гинзберг. Вышел томик в уважаемом издательстве Уильяма Берксона.

Плюс, еще будучи монахом, Том завел дружбу с экс-траппистами (мнихи Ордена цистерианцев строгого соблюдения, одного из реформаторских движений в католицизме), и по результатам обильного и просветленного с одним из них общения написал книгу The Visions of Elias.