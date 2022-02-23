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Рубрика: Общество

В Петербурге умер сценарист "Улиц разбитых фонарей" Роман Лебедев

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Группа "Максим Есаулов и его соавторы"/vk.com Фото: Группа "Максим Есаулов и его соавторы"/vk.com
Фото: Группа "Максим Есаулов и его соавторы"/vk.com

В Петербурге на 52-м году жизни скончался сценарист Роман Лебедев. Об этом в соцсетях рассказал коллега Романа Максим Есаулов.

Роман Лебедев родом из Казани. Он застал появление "казанского феномена" в восьмидесятые годы, когда в городских слободах стали образовываться молодежные преступные группировки, которые периодически устраивали разборки. В 90-е такие банды появились во многих городах страны. Роман Лебедев выбрал другую сторону, отучился на юридическом факультете, пошел работать в милицию, а на досуге писал криминальные драмы.

В 1998 году он переехал в Петербург и полностью сменил сферу деятельности, стал вначале журналистом, а затем начал писать сценарии.

В частности, Роман Лебедев является автором сценариев к нескольким сериям 14,15 и 16 сезонов "Улиц разбитых фонарей", серии седьмого сезона "Ментовских войн", нескольким сериям "Условного мента-2". Всего на счету сценариста работа над шестнадцатью криминальными сериалами.

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