Крымчан предупредили о сильных дождях и порывистом ветре

В Крыму Главное управление МЧС распространило штормовое предупреждение о надвигающемся на полуостров ненастье в ближайшие трое суток.

- По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, при прохождении фронтальных разделов 23, 24, 25 февраля ожидаются дожди, - говорится в сообщении ведомства. - Днем 23 февраля и ночью 24 февраля местами очень сильные осадки. 24 и 25 февраля - усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, 25 февраля - порывы до 25-ти.

Температура воздуха в среду 23 февраля днем повысится до плюс 13 градусов. А в последующие двое суток понизится на 3-4 градуса - днем в Симферополе будет около плюс семи, ночью - около плюс трех.