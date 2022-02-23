Ростовчане первыми приняли беженцев из Донбасса

Володя Ладный быстро создал группу в чате - для обмена всей информацией и координации действий. Редакционная машина - водитель Тагир Раджавов у нас к тому же классный фотограф - рванула с журналистом Русланом Мельниковым к границе. Руслан уже три дня сидел в прямом смысле на чемодане - и был готов к командировке в Донецк. Другая группа - Лена Мелихова и Саша Гавриленко, не раздумывая, мчатся на своей машине к другому пограничному пункту, встречать беженцев. Двигались в полном тумане: на область, как нарочно, спустился густейший туман, не было видно даже впереди идущую машину; окутывал нас и полный информационный вакуум: где, на каких пограничных пунктах будут пропускать, куда именно повезут измученных людей? Я думаю, в тот момент вся область также срочно готовилась к наплыву: открывались замершие на зиму лагери, завозились продукты, одеяла. Уже в 22 часа автобусы с эвакуированными подошли к границе, и наши ребята встретили первый караван. Люди высаживались из автобусов, которые их привезли до границы, и те снова разворачивались - за новыми беженцами. Прибывшие пересаживались в ростовские автобусы; с испуганными детьми на руках, с рассыпающимися из наспех собранных сумок вещами. Холодно, ночь, незнакомые темные поля вокруг, и что ждет впереди?
Впереди был свет, тепло, горячий чай, и много-много дончан, которые приехали встречать их по роду службы - пограничники, медики, чиновники, спасатели, психологи, отельеры, водители. Но сколько жителей Дона отозвалось просто по зову души! "У меня сердце кровью обливается, как это, бросить все, с детками на руках уехать из дома просто, в ночь? - Ирина Валерьевна Бойко сама заливается слезами. - Как же не помочь им, приезжайте ко мне, родные!" Телефон администратора маленького отеля Анны Есипенко переполнен десятками сообщений: "Спасибо, родная, ты нам так помогла!"
Таких, как эти простые ростовчанки, на Дону не счесть, мы собрали только несколько историй.
Первую группу детей из детдомов Донецка разместили в "Ромашке"
В обычной жизни это круглогодичный оздоровительный спортивный комплекс, к слову, один из лучших на юге России. Как признались сотрудники, для них приезд такого числа детей стал неожиданностью. Но они сумели быстро сориентироваться и принять всех гостей без волокиты.
К слову, в интернет вбрасывались фотографии, где толпы беженцев якобы не могут сразу попасть в пункты временного размещения из-за больших очередей. Но такого здесь не было и в помине.
Первая группа, 250 детей из нескольких детских домов Донецка и одного дома-интерната вместе с сопровождающими, добралась до "Ромашки" в 10 часов утра, и еще столько же ребят прибыло после обеда.
Фонд зимнего размещения "Ромашки" - 500 с лишним коек, и здесь в полном составе работают все охранники, повара, технический персонал и так далее.
- Как только мы приехали, нас сразу разместили на отдельном этаже, по пять детей в каждой комнате. Везде было очень тепло, кровати застелены чистым бельем. Мыло, шампунь, полотенца - всего достаточно, - рассказала "РГ" замдиректора Детского социального центра города Донецка Елена Плотникова.
Она приехала со своими тремя детьми. Инспекция Роспотребнадзора проверила, как организованы антиковидные мероприятия, проветриваются ли комнаты, какая температура воздуха. За сутки решили и проблему с интернетом: одна из местных сотовых компаний раздала свои сим-карты всем нуждающимся. Теперь у всех есть бесплатный интернет и мобильная связь.
- Границу с двумя КПП прошли за один час. Дети быстро пересели из автобуса в автобус, пешком никуда не шли. Часа через три мы были в лагере. Не успели заселиться, нас тут же позвали на завтрак. Утром была овсяная каша, бутерброды с колбасой и маслом, омлет и чай, - рассказала Плотникова. - А на обед суп, гречневая каша с котлетами, булочки с изюмом из собственной пекарни и компот из местных сухофруктов.
Порции большие, повара кладут с запасом, так что дети иногда их не доедают. Администрация регулярно оставляет взрослым и детям анкеты, где можно написать о том, что им необходимо. Добавили в меню яблоки, бананы и апельсины. Все очень вкусно и сытно.
- Лучше, чем у нас дома, - тут же со смехом добавляют дети.
Они быстро забыли про смертельную опасность, которая им грозила еще день назад. Изо всех уголков слышится звонкий смех.
Дон встретил их ярким солнцем, почти весенней погодой, а главное, они увидели море, некоторые - впервые в своей маленькой жизни.
P.S.
Спустя три дня мы вновь навестили ребят. Дети полностью освоились. Администрация пансионата готовится "распаковать" законсервированный на зиму кинотеатр на территории лагеря. Чтобы показывать мультфильмы про богатырей, а еще "Машу и Медведя", которые просят малыши.
Губернатор Ростовской области рассказал о приеме беженцев
Подобное уже было семь лет назад, когда у наших соседей взрывались снаряды и гибли мирные граждане. Тогда мы впервые столкнулись с огромным потоком растерянных и гонимых обстоятельствами людьми: стариками, женщинами, детьми, которые массово переходили через границу и шли к нам за помощью.
Конечно, мы им помогали. А как же иначе? У нас-то и граница проходила порой прямо по центральной улице поселка, а родные друг другу люди жили по разные стороны рубежа. Поэтому принимали, окружали заботой, решали житейские вопросы.
Увы, этот горький опыт пригодился нам опять. И как только у нас на границе выстроились колонны автобусов с детьми и женщинами, мы тут же развернули все силы и средства, чтобы не оставить людей один на один с бедой. В кратчайшие сроки организовали на Дону больше сотни пунктов временного размещения граждан почти на 14 тысяч мест. В круглосуточном режиме решаем комплекс вопросов - транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей всем необходимым.
Нам помогает Федерация. Президент страны молниеносно поддержал нас, распорядившись направить пять миллиардов рублей. В Ростовскую область сразу прибыла группа федеральных руководителей. Откликнулись и коллеги из других российских регионов, предлагая свое содействие.
Но главное, как и в прошлый раз, широко отозвались на бедствие соседей рядовые жители области. Многие записались в волонтеры, понесли в ПВРы предметы первой необходимости и одежду для детей, предложили разместить малышей у себя в семьях. А по-другому просто не может быть!
Автомеханик из Волгограда привез первых беженцев на собственном авто
В ту ночь, с 18 на 19 февраля, Арсен возвращался от родственников из города Харцызска Донецкой области.
- Я стоял на контрольно-пропускном пункте, уже прошел оформление всех документов, когда ко мне подошел этот мужчина. Беженцы. Когда у них в Докучаевске завыли сирены и объявили эвакуацию, они с семьей собрали самое необходимое, прыгнули в первое же попавшееся такси и поехали до Успенского поста. А дальше оказались в чистом поле, деваться некуда. Автобусов еще не было, - рассказал "РГ" сам водитель. - Руслан - простой русский мужик. Он вообще просил вывезти хотя бы девочек. Но конечно, я не мог их оставить и сразу сказал, что отвезу всех, куда скажут. Ну куда им ночью, зимой, с двумя грудными детьми? Позвонил своей семье, объяснил ситуацию. У меня у самого жена и шестилетний сын. Они меня, конечно, очень ждали, соскучились. Но с пониманием отнеслись к ситуации. Жена сказала, что я настоящий мужчина, что любит меня и гордится моим поступком".
Журналисты "РГ" встретили старенькую "десятку" с волгоградскими номерами Арсена под воротами детского оздоровительного центра "Котлостроитель" в хуторе Красный Десант на берегу Азовского моря. Это один из первых пансионатов, принявших беженцев. Но в половине двенадцатого ночи, кроме нас, там еще никого не было. Оно и понятно: туман в эту ночь на трассе был страшный. Видимость - не больше пяти метров, и автобусы с надписью "Дети" крались чуть ли не наощупь.
На заднем сиденье "десятки" дремала 19-летняя дочь Руслана Екатерина с дочкой - 25 февраля ей, кстати, исполнится годик. Рядом прикорнула Катина кума Женя, тоже с ребенком, которому от силы пять-шесть месяцев. Малышки спали на руках у мам, укутанные в "верблюжьи" одеяла.
... В пансионате зажегся свет. Вышел охранник: "Ребята, загоняйте машину". Арсен помог выгрузить из багажника нехитрый скарб, который беженцы успели забрать из дома.
Прощались мужики как старые друзья.
- Ну, увидимся, - Арсен на прощание жмет Руслану руку. Обнялись. Руслан украдкой смахнул слезу. - Все нормально. Ты молодец, что вывез семью. Все правильно сделал, вас тут не бросят. Телефонами обменялись. На первую годовщину внучки наберу обязательно...
Жительница Ростова помогает беженцам связаться с родственниками
- Отель находится в зоне отдыха на левом берегу Дона, и когда с других баз стали запускать в ночное небо салюты и фейерверки, то женщины и дети проснулись и выскочили на улицу. Они думали, что начался артиллерийский обстрел и надо снова бежать прятаться, - рассказывает Анна.
Чтобы никто не видел ее мокрых глаз, начинает протирать очки.
- В этот момент я поняла, что там, в Донбассе, произошла большая беда и у людей горе. Все мелочные проблемы растаяли, как туман, как пустяк...
Людям раздали сим-карты, а многие, особенно бабушки, не умеют ими пользоваться или звонили домой и выговорили все деньги. Стоят растерянные. Спрашиваю: чем помочь - на счету нет денег. Позвонить не могу, а что такое остаться без связи в мегаполисе? Это значит совсем пропасть. Ведь некуда обратиться за помощью. Ну и стала класть деньги им на телефон. Сначала одним, потом другим. Денег не хватает - позвонила маме, и она стала класть. Зато я счастлива, когда потерявшиеся родные снова находят друг друга. Вот послушайте, что они прислали, - говорит Анна.
Она протягивает телефон. Наверное, даже самый талантливый артист в мире не сможет повторить столь радостный голос: "Алло. Это говорит Оля. Спасибо вам, у нас все хорошо, не волнуйтесь".
Люди - 127 постояльцев - все разные, от грудничков до 86-летней Таисии Ивановны из Донецка. И всем нужен подход и доброе слово.
- Вы знаете, наша самая старшая женщина заболела. У нее произошел нервный срыв и скакануло давление. Она потеряла память и неожиданно перестала всех узнавать. И нам пришлось ее выхаживать, успокоили, слава богу, - говорит Анна.
Хрупкая девушка, мать восьмилетнего мальчишки Анна Есипенко, не спит уже трое суток. Трое суток она в гостинице принимает и размещает людей, рассказывает, куда пойти и где можно купить недорогие товары, как правильно оформить документы для получения единовременного пособия.
- Ну я же не могу по-другому. Ведь у людей такая беда, а мы чужое горе разделим между всеми нами, и тогда проблемы окажутся такими малыми-малыми и все будет хорошо, - убеждена скромный администратор.
Житель Новочеркасска предоставил дом большой семье беженцев
Раньше он сдавал дом под офисы, а теперь помещения срочно переделывают под семейный детский дом. Это семья Ковалевых - Коломеец, мать и дочь из Донецкой Народной Республики, воспитывает 24 приемных детей в возрасте от четырех до 14 лет.
Это трехэтажное здание для большой семьи удалось найти с легкой руки жительницы Новочеркасска Ирина Чумаченко, которая руководит отделом по церковной благотворительности и социальному служению Новочеркасского благочиния Она организовала массовый сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сейчас координирует волонтеров, откликнувшихся на ее призыв о помощи в соцсетях.
- У меня такое чувство, что весь город хочет помочь беженцам. Каждый день десятки людей несут и везут продукты, вещи, бытовую технику, сдают деньги сестрам милосердия в Михайловский храм, - говорит Ирина Чумаченко. -
А семью Ковалевых - Коломеец знаем еще с 2014 года, познакомились когда ездили на Донбасс отвозить гуманитарную помощь.
Сейчас здесь кипит работа круглые сутки: электрики занимаются проводкой, другие добровольцы собирают кровати, моют помещения, готовят еду. К приезду постояльцев, должно быть готово.
Донецкий "Дизель" осел в Каменке
Тренеры и руководитель команды стали искать выход из создавшейся ситуации. Вспомнили, как год назад были на соревнованиях на донской земле, в поселке Каменка Кашарского района. Это один из дальних районов Ростовской области. Но здесь местный энтузиаст и меценат Николай Гончаров полтора года назад построил настоящую ледовую арену для мальчишек родного поселка. Теперь в маленьком селе есть своя хоккейная команда "Светлый", где тренируются будущие звезды настоящего хоккея и устраиваются соревнования.
- Тренер "Дизеля" позвонил нашему тренеру, тот - ко мне. Конечно, я сказал: приезжайте, примем! - рассказывает Николай Гончаров.
- Сейчас у нас все отлично! Огромное спасибо дончанам! - говорит президент Федерации хоккея в ЛНР, президент клуба "Дизель" Сергей Аляпкин. - Ребят разместили в гостевом доме для спортсменов. Все новое, все бесплатно: проживание, питание. А кормят мальчишек в колхозной столовой домашними продуктами, сметаной, молоком. А главное, и тренироваться они будут, как обычно на сборах - по три выхода в день на лед плюс тренировки "на земле".
И родители там, в Донецке и Луганске, рады и спокойны за своих ребят.
Ростовская пенсионерка готова бескорыстно принять беженцев из Донбасса
- 18 февраля я узнала о беженцах с Донбасса. Бедные люди! У меня сердце кровью обливается просто. Многие с детками вынужденно покинули свои дома. Даже не представляю, что они чувствуют. Так хочется по возможности помочь, - говорит Ирина Валерьевна.
Она не миллионер и не олигарх, а простая пенсионерка, в прошлом инженер-проектировщик, сейчас на заслуженном отдыхе. Есть взрослый сын, но он уже самостоятельный и живет отдельно.
- У меня двухкомнатная квартира. В одну комнату могу поселить переселенцев. Но смогу принять только одну женщину (маму или бабушку) с одним ребенком, девочкой от трех до шести лет.
Условия проживания у меня хорошие, правда, в комнате только один двуспальный диван. Два шкафа есть, письменный стол, телевизор. На кухне микроволновка, холодильник. Стиральная машинка тоже есть. В уходе за ребенком помогу. А если мама будет работать, посижу с малышкой.
Объявление о том, что она готова поселить в своей квартире беженцев, Ирина Валерьевна разместила на "Авито". Правда, переживает, вдруг нуждающийся в помощи человек, его не увидит.
- А как же иначе? Мы все люди и должны помогать друг другу, - говорит она. - Дай Бог, чтобы был мир. И люди смогли поскорее вернуться домой.