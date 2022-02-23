Видео: 83-летняя краснодарка пригласила семью беженцев из Донбасса

Дом Жердевой и ее семьи расположен в поселке Знаменском - симпатичном месте в окрестностях Краснодара с развитой инфраструктурой, школами, магазинами и больницей. Сам особняк, хотя и двухэтажный, но небольшой, без всякой вычурности. Хозяйка встретила нас на пороге. Ее сын, Иван, с детьми и женой уехал по делам, но решение о том, чтобы принять беженцев из ЛНР и ДНР, как выяснилось, они принимали все вместе.

Вере Ефимовне 83 года, она очень бойкая и живая, жалуется только, что в последние годы стала хуже слышать. Беседуя с ней, сразу понимаешь, почему эта семья готова предоставить временный кров для тех людей, которых война выгнала с обжитых мест. Тут нет места позерству, игре на публику или желанию "словить хайп". Все прозаично: они сами сталкивались с бедой и знают о ней не понаслышке.

- Я вдова офицера, капитана морской авиации Северного флота, рассказывает Вера Ефимовна. - Всю жизнь он прослужил на Севере, и я, конечно, с ним. Места там суровые, в одиночку не выживешь. Все помогают друг другу - иначе никак. Мы жили в гарнизоне, и соседи всегда шли к нам со своими бедами. Старались всем помогать - кому делом, кому финансово, кому и просто добрым словом. Сколько могли. И в России всегда так - горе приходит, мы все объединяемся. Хорошему событию радуется каждый по-своему, а вот с горем можно бороться только всем вместе.

По словам Веры Ефимовны, хотя ее папа родом из Луганска, но сама она никогда не была на Украине. Отца по ложному доносу репрессировали в 40-е годы XX века, и он пять лет провел в лагерях Магадана. А маленькая Вера в это время с матерью, братьями и сестрами жила в Вологде. Там же вышла замуж. Работать начала с шестнадцати лет, в том числе трудилась в угольной шахте, спускалась в забой… Сейчас она является ветераном труда и жертвой политических репрессий по закону "О реабилитации…".

- Только тот, кто столкнулся однажды с большим несчастьем, горем, поймет, каково это, и не пройдет мимо беды другого человека, - говорит Вера Ефимовна. - А я видела, как погибают летчики Северного флота целыми экипажами, по 12-13 человек. И сама тоже потеряла родного брата. Людей я не делю по национальности - на украинцев, или русских, или армян, или еще кого-то. Мы живем в России все вместе. И поэтому, когда узнали, что произошло в ЛНР и ДНР, то решили предложить свою помощь.

Единственное, о чем сокрушается Вера Ефимовна, так только о том, что дом у нее не газифицирован и отапливается только дровами. Если наступят заморозки, как иногда часто бывает весной на Кубани, то будет немножко холодновато. Правда, в особняке установлено несколько электрических обогревателей в комнатах и есть великолепный камин в кухне-гостиной. Если его хорошо натопить, то он держит тепло целые сутки.

- Правда, дров очень мало, - сокрушается хозяйка. - Но сын обещал в случае необходимости купить. Мне по статусу ветерана труда положено несколько кубометров, вот только никто не дает. А на газификацию дома мы сдали 120 тысяч еще в 2014 году. Но с тех пор трубу так и не протянули. Многие наши соседи тогда подали в суд… Разбирательства идут до сих пор.

В семье Веры Жердевой готовы помочь беженцам, не только предоставив им временное бесплатное жилье у себя в доме, но и частично обеспечив их питанием - если люди действительно будут в этом нуждаться.

И ждут гостей из Донбасса в любое время…