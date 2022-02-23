Умер фронтмен Procol Harum Гэри Брукер

На 77-м году жизни 19 февраля умер Гэри Брукер, вокалист и сооснователь одной из важнейших британских групп Procol Harum. Их вышедшая в 1967 году композиция A Whiter Shade of Pale - гимн 60-х и одна из наиболее узнаваемых в истории рок-музыки.

Некролог опубликован на официальном сайте коллектива. Гэри "мирно отошел" в своем доме после сражений с раком. Рядом находилась жена.

Группа была создана в Эссексе в 1967-м после распада ритм-энд-блюзового коллектива The Paramounts. Помимо Брукера, в нее вошли Мэтью Фишер, Бобби Харрисон, Рэй Ройер и Дейв Найтс. Дебют состоялся в том же году, когда A Whiter Shade Of Pale впервые прозвучала на радио, тогда же вышел первый одноименный альбом Procol Harum.

Причем во все анналы вошла комичная история с названием группы. Когда по настоянию своего менеджера музыканты все-таки решились поменять название с The Paramounts, был предложен вариант Procul Harun (латинское "вдали от всего", так звали кота того самого менеджера). Обсуждение вариантов шло по телефону, связь была плохая, музыканты недорасслышали своего представителя и записались, в результате, как Procol Harum, далее ничего не став уже менять.

В 1977-м, после прощального тура, группа имени кота, не вынеся давления панк-рока, самораспустилась, в 1991-м устроив реюнион и записав еще три пластинки.