VK: Санкции против Владимира Кириенко не повлияют на работу компании

Компания VK прокомментировала включение генерального директора Владимира Кириенко в санкционный список, объявленный накануне Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме и продолжит развитие экосистемы и укрепление лидерских позиций в ключевых направлениях деятельности", - сообщили в пресс-службе VK.

Владимир Кириенко был назначен на пост руководителя VK 13 декабря 2021 года. Кириенко сменил на этом посту Бориса Добродеева, руководившего VK с 2016 года.

VK (экс-Mail.ru Group) управляет несколькими компаниями, в том числе социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассники".