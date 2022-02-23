Военачальники возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата

В среду, 23 февраля, когда в России отмечают День защитника Отечества, члены коллегии Минобороны РФ возложили в Москве цветы и венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. В церемонии участвовали заместители министра обороны, главнокомандующие видами и командующие родов войск, другие представители руководящего состава Вооруженных сил, ветераны армии и флота.

Они также почтили память воинов, погибших за Отечество, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула.

В Минобороны РФ напомнили, что 23 февраля во всех армейских и флотских военных гарнизонах России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Справка "РГ"

Церемония возложения государственными лицами венков к могиле Неизвестного солдата является особой традицией. Прах неизвестного советского воина был взят из братской могилы в Подмосковье и торжественно перезахоронен в Александровском саду в 1966 году.

Год спустя там был открыт мемориал, где в память о павших воинах зажгли Вечный огонь. Почетный караул у могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - установили на этом мемориале в 1997 году. А в 2009-м памятнику присвоили статус Общенационального мемориала воинской славы. Сам комплекс тогда дополнили стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.