Постановление правительства Вологодской области от 22 февраля 2022 года № 251 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 в пункте 31:

абзац второй после слов "или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)," дополнить словами "или положительный результат исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19),";

абзац третий после слов "или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)," дополнить словами "или положительный результат исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19),";

1.2 абзац первый пункта 41 после слов "или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)," дополнить словами "или положительный результат исследования на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19),";

1.3 в подпункте 8.21 пункта 8 слова "или ранее перенесенное заболевание," заменить словами "или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или положительный результат исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19),";

1.4 в подпункте 114.2 пункта 114:

в абзаце первом слова "а также оказание плановой медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневных стационаров" исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

1.5 пункт 114 признать утратившим силу;

1.6 дополнить пунктом 115 следующего содержания:

"115. Проведение профилактических мероприятий осуществляется в отношении совершеннолетних граждан в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (за исключением вакцинации, обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров отдельных категорий работников, а также углубленной диспансеризации перенесших COVID-19 пациентов) при условии наличия у граждан документа, в том числе в электронном виде, в котором содержится QR-код, сформированный из информационного ресурса, подтверждающий завершение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или положительный результат исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов до дня посещения в указанных целях медицинской организации.";

1.7 дополнить пунктом 116 следующего содержания:

"116. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в амбулаторных условиях осуществляется при условии наличия у граждан документа, в том числе в электронном виде, в котором содержится QR-код, сформированный из информационного ресурса, подтверждающий завершение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или положительный результат исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов до дня посещения в указанных целях медицинской организации, за исключением:

пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний или перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих";

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в стационаре;

пациентов, направляемых для вакцинации, оказания плановой медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия";

беременных женщин и кормящих матерей.";

1.8 дополнить пунктом 117 следующего содержания:

"117. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в стационарных условиях и условиях дневных стационаров осуществляется при условии наличия у граждан документа, в том числе в электронном виде, в котором содержится QR-код, сформированный из информационного ресурса, подтверждающий завершение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или положительный результат исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не ранее чем за 48 часов до дня посещения в указанных целях медицинской организации, за исключением:

пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний или перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих";

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в стационаре;

пациентов, направляемых для оказания плановой медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия";

беременных женщин и кормящих матерей.";

1.9 приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.4 и 1.8 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 24 февраля 2022 года, и подпунктов 1.5 - 1.7, 1.9 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 28 февраля 2022 года.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов







