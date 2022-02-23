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Вышел трейлер постапокалиптического боевика "Черный краб"

Новости
    23.02.2022, 11:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер шведского боевика "Черный краб" - с Нуми Рапас в главной роли. Действие картины развернуто в постапокалиптическом мире, раздираемом войной.

По его сюжету бесконечной суровой зимой шестеро бойцов выдвигаются на секретную миссию через обледенелый архипелаг. Задание - доставить некий груз, который может положить конец войне. Вояж - самоубийственный, ведь заходя на территорию врага, они и понятия не имеют, какие опасности и испытания могут их там поджидать. При этом у бывшего конькобежца Кэролайн (Рапас) своя отдельная, специальная цель.

Релиз - 18 марта.

Режиссер и соавтор сценария - Адам Берг, постановщик клипов a-ha и The Cardigans, продюсер сериала "Рассказы из петли".

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