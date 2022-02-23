Указ губернатора Ярославской области от 22 февраля 2022 года № 35 "О внесении изменения в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности и на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 81 слова "22 февраля" словами "30 марта".

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области М.Я.Евраев







