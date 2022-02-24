45 федеральных законов удалось изменить Татьяне Москальковой за 6 лет

62 нормативно-правовых акта, из них 45 федеральных законов удалось изменить омбудсмену Татьяне Москальковой за последние 6 лет.

"Законы меняет законодатель. Но у нас тоже есть инструментарий, дающий возможность участвовать в правотворческом процессе", - сказала Татьяна Москалькова на Деловом завтраке в "РГ".

По ее мнению, сегодня важно качество законов, они должны быть написаны на простом и понятном языке, без бланкетных норм и наукообразных терминов, расплывчатых и двусмысленных норм.

Она отметила как удачу закон, позволяющий переводить осужденных отбывать наказание ближе к месту жительства их родных и близких, важный пакет поправок в закон о реновации и закон о реестре коренных малочисленных народов.

Полную версию "Делового завтрака" с Татьяной Москальковой читайте в ближайшем номере "РГ".