Аналитик Белов: Деловые круги ФРГ сохранят свое присутствие в России

Деловые круги ФРГ сохранят свое присутствие в России, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом в своей статье на сайте Российского совета по международным делам заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

"По нашим осторожным оценкам, немецкое бизнес-сообщество в РФ, осудив "российскую агрессию" и выразив солидарность с Украиной, тем не менее, сохранит свое присутствие в России и продолжит реализацию существующих инвестиционных проектов. Какая-то часть предпринимателей, в основном малых и средних, уйдёт из России", - пишет Белов.

При этом эксперт считает, что деятельность российских инвесторов в ФРГ будет осложнена.

"Очевидно, может произойти существенное сокращение совместных мероприятий, намеченных на 2022 год, как в рамках перекрёстного Года Германии и России по экономике и устойчивому развитию, так и в других существующих форматах и сферах", - уверен Владислав Белов.