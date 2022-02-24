Басурин: Наступление в Донецкой области идет по плану

Наступление сил ДНР в Донецкой области идет по плану. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. "Процесс идет по плану​​​. Пока мы из графика не выбиваемся", - отметил он.

Басурин также обратил внимание, что наступательная операция идет исключительно силами Народной милиции. "На данные момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет​​​", - подчеркнул он.

По данным представителя Народной милиции, как минимум 15 украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались. Он также допустил, что в настоящее время их может быть и больше, поскольку ситуация меняется каждую минуту.