Hyundai пригрозил дилерам санкциями в случае завышения рекомендованных цен

Hyundai и Genesis предупредили своих дилеров о том, что в отношении них могут быть применены определённые меры, не стимулирующие развитие бизнеса и поддержание отношений непосредственно с автопроизводителем. Причина - жалобы клиентов на несоответствие рекомендованной розничной цены и реальных ценников в шоу-румах.

Не секрет, что дефицит автомобилей привёл к тому, что некоторые дилеры решили заработать чуть больше, накрутив цены. Логика в этом есть: новые машины не поступают, а поддерживать бизнес как-то надо. В отдельных случаях, разумеется, всё могло быть связано с простой жадностью и жаждой лёгкого заработка.

Automotive News сообщает, что Hyundai и Genesis в США получают большой количество звонков от клиентов, которые крайне недовольны тем, что на сайте указана одна цена, а по факту автомобили продаются дилерами по другому прайсу.

В компании пообещали отреагировать на поведение своих представителей санкциями. Одна из очевидных и эффективных - перераспределение квот на поставки.

В своём официальном письме автопроизводитель заявил о том, что если не принять мер, то в долгосрочной перспективе поведение дилеров неминуемо отразиться на отношении к брендам, и не в лучшую сторону.

"Мы не можем безучастно смотреть на то, как некоторые из наших представителей сводят на нет все усилия, приложенные для построения репутации и брендов в целом такими, какие они есть сегодня", - говорится в сообщении.

В России компания Hyundai тоже видит в поведении дилеров, необоснованно повышающих цены, большую проблему, однако продолжает проявлять лояльность, ссылаясь на то, что "в рамках антимонопольного законодательства не имеют права диктовать цены".