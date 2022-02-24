Истребитель ВВС Украины сбежал в Румынию

Перехват украинского Су-27 истребителями ВВС Румынии. Видео: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/iMxOyXvRUg— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 24, 2022
Министерство обороны Румынии сообщило о принудительной посадке истребителя Су-27 ВВС Украины.
Утром 24 февраля самолет несанкционированно вошел в румынское воздушное пространство с севера, был перехвачен двумя F-16 ВВС страны и в 6.:15 по местному времени посажен на авиабазе Бакэу. После приземления летчик сдался румынским властям.
- Румынские военные самолеты строго выполняли международные процедуры и правила, применяемые в таких ситуациях, - говорится в сообщении.