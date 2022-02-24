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24.02.2022,  
11:00
Текст:  Антон Валагин

Истребитель ВВС Украины сбежал в Румынию

Министерство обороны Румынии сообщило о принудительной посадке истребителя Су-27 ВВС Украины.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Утром 24 февраля самолет несанкционированно вошел в румынское воздушное пространство с севера, был перехвачен двумя F-16 ВВС страны и в 6.:15 по местному времени посажен на авиабазе Бакэу. После приземления летчик сдался румынским властям.

- Румынские военные самолеты строго выполняли международные процедуры и правила, применяемые в таких ситуациях, - говорится в сообщении.

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