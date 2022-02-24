Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2022 года № 15-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в пункте 2.2-1:

в подпункте "а" слова "с 23.00 до 06.00 часов следующего дня" заменить словами "с 02.00 до 06.00 часов";

в подпункте "б" слова "с 06.00 часов до 23.00" заменить словами "с 06.00 часов до 02.00 следующего дня";

б) в пункте 2.2-2:

в абзаце первом слова ", соответствующих одному или нескольким" заменить словами "(за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при предъявлении ими действующих документов, которыми в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - Приказ № 1053н) подтверждается соответствие гражданина одному";

абзацы второй - пятый заменить абзацами следующего содержания:

"перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - вакцинация), если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации;

наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее также - вакцина), или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Допуск посетителей, не имеющих действующего документа по форме, утвержденной Приказом № 1053н (далее - медицинский сертификат (справка) (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), осуществляется при условии предъявления ими документа с отрицательным результатом лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата.";

в) в пункте 2.2-3:

в абзаце первом слова "QR-кода (в том числе в порядке альтернативы иному документу)" заменить словами "действующего медицинского сертификата (справки)";

в подпункте "а" слово "QR-код" заменить словами "медицинский сертификат (справка)";

в подпункте "б" слово "QR-кода" заменить словами "медицинского сертификата (справки)", слово "QR-коде" заменить словами "медицинском сертификате (справке)";

в подпункте "в" слово "QR-кода" заменить словами "действующего медицинского сертификата (справки)";

в подпункте "д" слова "QR-кода и требования о посещении объектов, указанных в абзаце первом пункта 2.2-2 настоящего Указа, предусмотренные пунктом 2.2-2 настоящего Указа, не применяются" заменить словами "медицинского сертификата (справки) не применяется";

г) в подпункте "а" пункта 2.6 слова "документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев), подтверждаемые сертификатом (справкой) на бумажном носителе либо действующим QR-кодом" заменить словами "действующий медицинский сертификат (справку), подтверждающий перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), завершение им вакцинации (если с даты завершения вакцинации прошло не более 12 месяцев), наличие у гражданина антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо документ с отрицательным результатом лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата";

д) в абзаце пятом пункта 2.8 слова "документы, подтверждающие в установленном порядке прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение лицом заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести месяцев)" заменить словами "действующий медицинский сертификат (справку)";

е) в абзаце втором подпункта "в" пункта 6.1 слова ", а также при соблюдении ими одного из условий, указанных в абзацах втором - пятом пункта 2.2-2 настоящего Указа" исключить;

ж) в подпункте "а" пункта 6.2:

в абзаце первом слова "одного из документов (вместе с документом, удостоверяющим личность), подтверждающих:" заменить словами "одновременно с документом, удостоверяющим личность, действующего медицинского сертификата (справки) либо документа с отрицательным результатом лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата;";

абзацы второй - пятый признать утратившими силу;

з) в пункте 6.4:

в абзаце первом слова "документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемых сертификатом (справкой) на бумажном носителе либо действующим QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее также - QR-код) (при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не ранее чем за 48 часов до посещения соответствующего объекта" заменить словами "действующего медицинского сертификата (справки) либо документа с отрицательным результатом лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата";

в абзаце втором слово "QR-код" заменить словами "Медицинский сертификат (справка)";

в абзаце третьем слово "QR-кода" заменить словами "медицинского сертификата (справки)", слово "QR-коде" заменить словами "медицинском сертификате (справке)";

в абзаце четвертом слово "QR-кода" заменить словами "медицинского сертификата (справки)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







