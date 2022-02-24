Указ главы Республики Крым от 24 февраля 2022 года № 32-У "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 1, 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, статьёй 9 Закона Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 24 февраля 2022 года № 2, для организации и проведения мероприятий по приему, размещению в пунктах временного размещения, всестороннему обеспечению, социальной защите и поддержке эвакуируемых граждан в результате сложившейся ситуации на приграничных с Украиной территориях, а также в целях обеспечения безопасности населения постановляю:

1. Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля 2022 года на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера.

2. Органам управления и силам территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС) на территории Республики Крым продолжить функционирование в режиме "повышенная готовность", введенном для органов управления и сил ТСЧС с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организациям обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями, принимаемыми Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.

4. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам трудоустройства, социальной защиты и поддержки прибывших лиц.

5. Министерству промышленной политики Республики Крым, Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить первоочередное жизнеобеспечение прибывших лиц в пунктах временного размещения, в том числе условия проживания и питания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

6. Министерству курортов и туризма Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам приема и размещения в пунктах временного размещения прибывших лиц.

7. Министерству здравоохранения Республики Крым в пунктах временного размещения прибывших лиц обеспечить:

7.1 проведение первичного медицинского осмотра, лабораторного исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а в случае необходимости госпитализацию в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с профилем заболевания;

7.2 проведение профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года № 1122н;

7.3 контроль с целью активного выявления инфекционных (паразитарных) заболеваний с проведением регламентированных противоэпидемических мероприятий;

7.4 работу по иммунопрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и прочих инфекционных заболеваний среди прибывших лиц.

8. Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым принять комплекс организационно-управленческих мер:

8.1 по организации образовательного процесса в организациях общего и среднего профессионального образования для прибывших лиц;

8.2 по организации образовательного процесса и обеспечению бесплатным питанием в организациях общего и среднего профессионального образования для прибывших лиц из числа обучающихся во взаимодействии с органами местного самоуправления;

8.3 по обеспечению психолого-педагогическим сопровождением прибывших лиц из числа обучающихся на базе образовательных организаций.

9. Министерству транспорта Республики Крым организовать доставку прибывших лиц в пункты временного размещения.

10. Рекомендовать:

10.1. Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю организовать контроль санитарно-эпидемиологической обстановки в пунктах временного размещения прибывших лиц;

10.2. Министерству внутренних дел по Республике Крым обеспечить:

10.2.1 сопровождение транспорта к пунктам временного размещения с прибывшими лицами;

10.2.2 усиленную охрану общественного порядка в местах сборных эвакуационных пунктов и пунктах временного размещения прибывших лиц;

10.2.3 мероприятия по миграционному и регистрационному учету прибывших лиц.

10.3. Главному управлению МЧС России по Республике Крым обеспечить:

10.3.1 взаимодействие сил и средств ТСЧС по вопросам гражданской защиты прибывших лиц;

10.3.2 оказание экстренной психологической помощи прибывшим лицам.

10.4. Главному управлению Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю обеспечить:

10.4.1 охрану общественного порядка в местах сборных эвакуационных пунктов и в пунктах временного размещения эвакуированных граждан;

10.4.2 усиленную охрану объектов тепло-, газо-, водо-, энергоснабжения, определенных перечнем объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 928-р.

11. Главам администраций городских округов и муниципальных районов Республики Крым:

11.1 обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по приему и размещению прибывших лиц;

11.2 подготовить пункты временного размещения к приему прибывших лиц;

11.3 организовать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению прибывших лиц в пункты временного размещения, в том числе обеспечить условия проживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям; по обеспечению питанием; медицинскому обеспечению и оказанию при необходимости юридической помощи.

12. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым:

12.1 обеспечить информирование населения о проводимых мероприятиях по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации;

12.2 организовать регулярное размещение в средствах массовой информации соответствующих материалов о работе по оказанию гуманитарной помощи, регистрации, размещению и дальнейшему обустройству прибывших лиц.

13. Министерству экономического развития Республики Крым совместно с Министерством финансов Республики Крым обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

14. Ответственным исполнительным органом государственной власти за осуществление мероприятий по размещению и организации жизнеобеспечения эвакуируемых граждан определить Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

15. Контроль за выполнением настоящего Указа оставляю за собой.









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