Лавров и глава МИД КНР: Кризис на Украине стал следствием политики Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе решение Москвы признать ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на востоке Украины в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Кроме того, стороны обсудили специальную военную операцию со стороны России.

Москва и Пекин полагают, что кризис стал следствием политики Запада, который поощрял Киев на неоднократные нарушения Минских договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.