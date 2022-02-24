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24 февраля 2022 г.

Постановление администрации Липецкой области от 24 февраля 2022 года № 88 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 24 февраля 2022 г.
Опубликован 24 февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 24 февраля 2022 года № 444 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 14 мая; 25 мая; 26 мая; 10 июня; 17 июня; 26 июня; 29 июня; 06 июля; 15 июля; 29 июля; 31 августа; 28 сентября; 12 октября; 22 октября; 26 октября; 28 октября; 29 ноября; 7 декабря; 15 декабря; 29 декабря; 2022, 24 января; 27 января; 28 января; 14 февраля; 21 февраля) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.4.1 после слов "с 01 февраля по 28 февраля 2022 года включительно" дополнить словами ", с 01 марта по 31 марта 2022 года включительно";

2) абзац седьмой пункта 1.5 после слов "с 01 февраля по 28 февраля 2022 года включительно" дополнить словами ", с 01 марта по 31 марта 2022 года включительно";

3) приостановить по 31 марта 2022 года включительно действие подпункта 3 пункта 1.6.

И.о. главы администрации Липецкой области А.Н.Рябченко



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