Лукашенко: На границе с Украиной у Беларуси достаточно сил и средств

В настоящее время обстановка на рубежах Беларуси с Украиной контролируемая, констатировал Александр Лукашенко. Выступая в четверг на оперативном совещании с военными, верховный главнокомандующий заверил, что страна располагает достаточными силами и средствами на южном направлении.

В то же время он поставил задачу "в сложившейся ситуации незамедлительно определить меры по обеспечению безопасности страны и граждан", предупредив при этом о недопущении "чрезвычайщины".

По его словам, в настоящее время необходимо сосредоточить основные усилия на охране госграницы на западном направлении. А что касается южного вектора, то на нем сейчас сосредоточено для прикрытия пять батальонно-тактических групп сил специальных операций. Там же находятся наряды и маневренные пограничные группы.

"Они выведены вчера вечером, сегодня ночью и дежурят по всему периметру границы. Все пограничные войска несут службу в усиленном режиме", - сказал Лукашенко. Поэтому, полагает он, там следует остерегаться "только провокаторов и диверсантов, подонков, в том числе тех бандитов" и беглых оппозиционеров.

Кстати, отвечая на вопрос БЕЛТА, белорусский лидер дал понять, что он исключает участие "западных хозяев" в урегулировании конфликта на Украине. "Это должно быть решение трех славянских государств", - еще раз подчеркнул он.