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Рубрика: Власть

Матвиенко: Выступающие против спецоперации россияне думают о сиюминутных проблемах

Текст: Дмитрий Гончарук

Те, кто выступает в России против специальной операции по демилитаризации Украины, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое, и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - этого нельзя допустить", - сказала Матвиенко журналистам во время визита в Душанбе.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия не воюет с украинским народом, который "всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным".

"Думаю, и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом. Сегодня, как никогда, нужно сплочение нации, общества, людей", - добавила она.

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