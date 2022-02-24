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24 февраля 2022 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 24 февраля 2022 года № 60-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

Дата подписания 24 февраля 2022 г.
Опубликован 24 февраля 2022 г.
Вступает в силу 1 марта 2022 г., 15 марта 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письмо от 22.02.2022 № 54-00-01/001-1652-2022) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 27.01.2022 № 001/001-750-2022" дополнить словами ", от 22.02.2022 № 54-00-01/001-1652-2022".

2. Подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4) на деятельность по проведению официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных мероприятий, проходящих на территории Новосибирской области, официальных спортивных мероприятий с участием зрителей и участников в количестве не более 70 процентов от проектной вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников официальных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.".

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Проведение мероприятий в выставочных залах, осуществление приема и размещения потребителей соответствующих услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях обеспечивается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и при наличии у граждан (посетителей, потребителей): действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до посещения указанных объектов сферы услуг.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.".

4. Подпункт 9 пункта 19 изложить в следующей редакции:

"9) обеспечить дистанционный (удаленный) режим работы на дому работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удаленного) режима работы на дому. Доля численности или штата указанных работников определяется самостоятельно;".

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 15 марта 2022 года.

6. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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