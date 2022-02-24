Певица Nightbirde умерла в 31 год

19 февраля в Лас-Вегасе, в Неваде, на 32-м году жизни умерла американская певица Nightbirde, звезда телешоу "Америка ищет таланты" - девушка стала чрезвычайно популярна в прошлом году, исполнив песню It's Okay и стремительно завоевав сердца миллионов поклонников.

Согласно заявлению семьи певицы, смерть Джейн Кристен Марчевски (настоящее имя) наступила от рака, с которым артистка сражалась последние четыре года. Опухоль с груди распространилась на печень и позвоночник, в какой-то момент в состоянии Джейн наметилось улучшение, но 11 января Марчевски опубликовала мрачный пост, рассказав, что дела вновь обстоят очень скверно.

Джейн родилась 29 декабря 1990 года в Огайо. Песни стала писать уже в шесть лет. Окончила Христианскую академию и Евангельский университет Свободы в Вирджинии. Выкладывать свои треки в соцсетях начала в 2011-м, в 2012-м выпустила дебютную EP. Была замужем за музыкантом Джереми Клаудио, пара рассталась в 2020-м.