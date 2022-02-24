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24.02.2022 14:48
Рубрика: Общество

Факультет эстрады ГИТИСа получил новое название

Текст: Наталья Лебедева

В Российском институте театрального искусства ГИТИС появится факультет новых направлений сценических искусств. Так теперь будет называться факультет эстрады. Решение об изменении названия было принято на заседание Ученого совета.

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В ГИТИСе пояснили, что это решение назревало уже давно. Обсуждения продолжались несколько лет, и вот исторический момент настал. Ученый совет проголосовал "За".

Заведующий кафедрой эстрадного искусства (официальная смена названия кафедры впереди) ГИТИСа Владимир Панков уверен, что новое название - это не просто формальный шаг, а начало новой жизни для студентов и преподавателей.

"Можно как угодно относиться к названию, но для нас очень важно, что в нем есть слово "направление". Это новый вектор, куда мы движемся. В будущем на факультете новых направлений сценических искусств появятся кафедры саундрамы, эстрадного вокала, звука. Мы будем изучать синтез искусств, как взаимодействуют звук и театр", - объясняет он.

Владимир Панков заверил, что при всех переменах драматическая школа остается незыблемой. "К русской театральной школе мы добавляем новые формы взаимодействия, и старая школа начинает развиваться дальше, а вместе с ней и мы", - отметил он.

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