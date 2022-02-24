ФНС: Экономика Москвы превзошла докризисный уровень

Основные макроэкономические показатели Москвы превзошли докризисный уровень. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на заседании расширенной коллегии столичного УФНС.

"Меры поддержки предпринимательства, инициированные правительством РФ, в сочетании с гибким подходом правительства Москвы к карантинным ограничениям позволили экономике Москвы полноценно функционировать в условиях вызовов пандемии", - заявила глава управления Марина Третьякова.

В частности, рост промышленного производства составил 36,6 процента по сравнению с январем-ноябрем 2020 года. Это в несколько раз выше среднероссийского показателя. Также отмечен рост зарплат на 9,7 процента.