Москва вошла в тройку регионов-лидеров по росту зарплат

Российская столица вошла в топ-3 регионов по темпам роста зарплаты. Об этом на заседании расширенной коллегии столичного УФНС заявила руководитель управления Марина Третьякова.

По этому показателю Москва уступила только регионам, являющимся лидерами по добыче полезных ископаемых. "В отчетном периоде поступления налога превысили 1,4 трлн руб., из которых 51 млрд руб. зачислены в федеральный бюджет и предназначены для лечения детей с тяжелыми заболеваниями", - отметила Третьякова.

Темп роста зарплат за период с января по ноябрь в Москве составил 109,7 процента по отношению к аналогичным показателям 2020 года.