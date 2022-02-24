Начальник орловского УГИБДД стал фигурантом второго уголовного дела

В отношении нчальника УГИБДД УМВД России по Орловской области возбуждено второе уголовное дело - на этот раз о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, по версии следствия, по инициативе подозреваемого была завышена стоимость аренды офисных помещений, которые занимали сотрудники регионального УМВД в городе Орле и Ливны. Дело завели по материалам оперативной деятельности регионального УФСБ. В результате цена за аренду поднялась в два раза - с 240 до 480 тысяч рублей.

"Указанные денежные средства были незаконно изъяты из бюджета УМВД России по Орловской области", - отметили в СК.

Там же напомнили, что в прошлом году в отношении этого же человека, а также двух его подчиненных, было возбуждено дело о мошенничестве.