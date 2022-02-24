В Белгородскую область увеличат поставки продуктов питания и ГСМ

В Белгородскую область увеличат поставки продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Об этом заявил по итогам заседания правительства глава региона Вячеслав Гладков.

Сейчас на белгородских автозаправочных комплексах образовались длинные очереди, люди стараются приобрести топливо. В продуктовых магазинах ажиотажа не наблюдается, однако в социальных сетях белгородцы, слышавшие оружейные залпы ранним утром, интересуются: как быть дальше. Гладков отметил, что сам видит большое количество людей на заправках и в магазинах.

- Понимаю ваше состояние, - обратился он к белгородцам. - Это решение принимает для себя каждая семья индивидуально. Но на своем примере знаю, что тратят на такие покупки последние средства и потом не знают, как все купленное вернуть и на что жить. Продуктов у нас достаточно. Но, несмотря на то, что объективной необходимости в этом нет, дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в нашу область. Голод нам точно не грозит.

Он попросил белгородцев не поддаваться провокациям и панике.

- Сейчас в интернете будет очень много непроверенной информации. Доверяйте только официальным источникам. Все структуры будут по возможности обо всем вас информировать, - отметил он.

Кроме того, как сообщил глава области, "на всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа и проводятся антитеррористические мероприятия. Это касается больниц, школ, детских садов, учреждений с круглосуточным пребыванием пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Также усилен контроль доступа на объекты жизнеобеспечения: водозаборные станции, гидротехнические сооружения, объекты энергообеспечения и прочие".