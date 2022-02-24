В Москве приостановила работу Останкинская башня

Экскурсионный комплекс Останкинской башни в Москве приостановил работу вечером в четверг. Об этом сообщает официальный сайт телерадиовещательного центра.

Доступ экскурсантов в башню прекращен с 24 февраля на неопределенный срок. О дате возобновления работы будет объявлено дополнительно. Все, кто купил билеты заранее, могут вернуть деньги, обратившись по телефону +7 (495) 926-61-11 или по почте 337m@rtrn.ru.

Останкинская башня является одной из главных достопримечательностей столицы. Экскурсантам рассказывают о принципах работы телерадиовещательного комплекса, также здесь есть мультимедийный комплекс и смотровые площадки.