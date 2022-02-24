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24.02.2022 10:29

"Ростелеком" раскинул Сети

Как в ДФО реализуется программа по преодолению "цифрового неравенства"
Сейчас как-то уже с трудом верится, что еще 15 лет назад высокоскоростной домашний интернет был на Дальнем Востоке России большой редкостью. Но времена меняются. И есть те, кто их меняет.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ты помнишь, как все это было?"

Во времена, когда даже в столичном регионе скорость в 1 Мбит/с считалась высокой, о стабильной интернет-связи на Дальнем Востоке можно было только мечтать. В 2011 году интернетом пользовались только 37,2% жителей ДФО, при этом самый густонаселенный из дальневосточных субъектов, Приморский край, и вовсе был в аутсайдерах с 33% активных интернет-пользователей.

Учитывая, что интернет сам по себе является мощнейшим фактором экономического роста, в 2014 году правительство РФ вместе с крупнейшими национальными телекоммуникационными компаниями взяли курс на обеспечение Дальнего Востока передовыми технологиями связи, определив это одним из приоритетов государственной политики.

Ключевой фигурой в реализации этой стратегической задачи стало ПАО "Ростелеком". Компания была выбрана единственным исполнителем программы по преодолению "цифрового неравенства".

Государственный подход

Сегодня на Дальнем Востоке скорость интернета в 100 Мбит/с - уже обычное дело, а доступ к интернет-связи есть даже в самых отдаленных населенных пунктах Дальневосточного федерального округа.

За последние 10 лет "Ростелеком" при поддержке региональных властей реализовал несколько важнейших инфраструктурных проектов, направленных на устранение цифрового неравенства и повышение качества жизни людей. Наиболее сложные, ресурсозатратные и при этом стратегически значимые из них - это проекты по прокладке оптоволоконных линий в отдаленных северных регионах. Не будет преувеличением сказать, что они положили начало новой цифровой эпохе в этих краях.

Так, в 2014-2016 годах компания осуществила высокотехнологичный проект по созданию телекоммуникационной инфраструктуры подводной оптоволоконной линии связи Камчатка - Сахалин - Магадан. Линия, связавшая полуостров с материком, серьезно повысила уровень проникновения телекоммуникационных услуг в Магаданской области и Камчатском крае. За пять лет благодаря безлимитному интернету жители Камчатки скачали 250 млн гигабайт внешнего трафика. И на сегодняшний день практически все предприятия среднего и малого бизнеса региона подключены к оптическим линям связи.

Красноречивее любых отчетов о "цифровизации Севера" говорит статистика подключений к интернету: в 2021 году из более 35 тысяч подключенных "Ростелекомом" домохозяйств 14 тысяч приходится на Якутию, почти 7 тысяч - на Камчатский край. И если еще недавно было справедливо правило "чем севернее, тем медленнее", то сегодня скорость интернета, скажем, в Магаданской области не уступает регионам южнее.

"Мы строим и модернизируем сети по всему региону, но отдельно хочу отметить, что большая стройка ведется в отдаленных территориях, где потребность в современных услугах особенно критична, - отмечает вице-президент - директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Андрей Карташов. - Мы понимаем, что расширение телекоммуникационной инфраструктуры - это возможность в некоторой степени уравнять условия жизни в отдаленных населенных пунктах и крупных городах. Вместе с приходом интернета начинает развиваться сама территория, такие сферы, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, электронная коммерция. Люди получают возможность пользоваться государственными услугами, и, конечно, это возможность быть на связи со всем миром".

Социальная составляющая

Поскольку в подобных проектах велика социальная составляющая, "Ростелеком" в большинстве случаев реализует их в партнерстве с местными региональными властями.

Так, в 2021 году компания построила волоконно-оптические линии связи до села Лазо и поселка Атласово в Мильковском районе Камчатского края, обеспечив безлимитным интернетом и цифровыми услугами 556 семей. Строительство магистральной ВОЛС в Мильковском районе велось за счет средств "Ростелекома" и краевого бюджета.

Также благодаря сотрудничеству с правительством Хабаровского края запущен скоростной интернет в 11 труднодоступных населенных пунктах региона. Пользоваться интернетом могут более 1000 семей.

На Курильских островах "Ростелеком" подключил волоконно-оптические линии связи по технологии GPON в селах Крабозаводское, Рейдово и в Южно-Курильске. Интернет со скоростью до 200 Мбит/с и современные услуги связи стали доступны жителям островов.

В Якутии компания также много работает с региональной властью для развития телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. В декабре 2021 года "Ростелеком" проложил волоконно-оптические линии связи до села Жилинда Оленекского национального эвенкийского района (Оленекский район). Оно стало третьим населенным пунктом, входящим в арктическую зону Республики Саха (Якутия), куда проложили оптоволокно.

GPON - надежность и многофункциональность

В своих инфраструктурных проектах "Ростелеком" преимущественно использует технологию GPON (Gigabit passive optical network). Эта технология позволяет подключать абонентов к оптическим линиям без использования посреднических устройств. Оптоволоконный кабель прокладывается непосредственно в дома абонентов, обеспечивая стабильную и высокую скорость интернет-соединения. Сам кабель защищен от негативных воздействий внешней среды. Такое решение обеспечивает безупречное качество соединения и высокую надежность.

Важно также, что технология GPON позволяет подключить к оптоволоконному кабелю сразу несколько устройств - от компьютеров до камер наблюдения.

"Мы разогнали скорость для клиентов от 100 Мбит/с до 300 Мбит/с. Инициатива по ускорению доступа в интернет нацелена на повышение комфорта и стала ответом на растущие потребности клиентов. В квартирах наших клиентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих - устройства видеонаблюдения и датчики "Умного дома", - отметил Андрей Карташов.

"Ростелеком" продолжает трансформацию из телекоммуникационного оператора в провайдера цифровых сервисов, создавая реальные инструменты нового качества жизни.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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