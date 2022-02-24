В Удмуртии рассказали, как будут размещать жителей Донбасса

В Удмуртии проверили готовность пунктов временного размещения для вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР. В регионе ожидают приезда 250 человек. В основном это женщины и дети, сообщили в правительстве региона.

Людей разместят в одном из городских профилакториев и гостинице. В случае необходимости число мест увеличат, заявил глава правительства Ярослав Семенов. На своей странице в Instagram он опубликовал видео из ПВР. На кадрах - спальни, столовая и даже вид из окон. Условия одобрили пожарные и санитарные врачи.

Премьер также пояснил, как именно будет выстроена логистика приема эвакуированных.

По словам Семенова, все будет происходит так: "Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать сотрудники МВД по Удмуртии с точки зрения миграционной политики. Также в ПВР будет предоставляться вся необходимая информация об имеющихся вакансиях, составляться списки вещей первой необходимости, которые потребуются дополнительно".

В минздраве Удмуртии добавили, что в каждом пункте размещения определены блоки, где будут находиться люди с положительными тестами на COVID-19. Тех, у кого есть и положительный результат и симптомы заражения, отправят в больницы, сообщили в ведомстве.