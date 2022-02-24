Омский НПЗ прошел аудит на соответствие мировым экологическим стандартам

Специалисты ведущей мировой аудиторской компании DQS Holding дали высокую оценку экологической модернизации Омского НПЗ. В число наиболее значимых проектов вошел новый комплекс, который возводят в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и который позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100 процентов.

В качестве сильных сторон ОНПЗ независимые эксперты отметили использование возобновляемых источников энергии. Действующая здесь солнечная электростанция обеспечивает снабжение всех непроизводственных объектов предприятия. За два года работы установка поставила в сеть два миллиона киловатт-часов "зеленой" энергии.

Проекты экологической модернизации предприятия "Газпром нефть" ведет с 2008 года. Все это время ОНПЗ применяет лучшие практики, ведущие к минимуму влияния производства на окружающую среду. И комплексная проверка всех линий, административных подразделений, лабораторий, центра управления процессами подтвердила этот высокий уровень.

- Омский НПЗ совершенствует технологические возможности и внедряет новейшие природоохранные решения, строго следуя требованиям международных отраслевых стандартов. Экологичность и безопасность в работе современного промышленного предприятия сегодня важны не менее операционной эффективности производства, - считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Сейчас завод завершает строительство комплекса очистных сооружений "Биосфера", который обеспечит замкнутый цикл водопотребления. С вводом объекта качество очистки воды повысится до 99,9 процента. Это лучший показатель в мире.