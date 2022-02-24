При поддержке "Транснефть-Западная Сибирь" в лицее Омской области открыт класс информатики

В МБОУ "Москаленский лицей" в Омской области открылся предметный класс информатики. Проект по ремонту и оснащению учебного кабинета был реализован благодаря финансовой благотворительной помощи АО "Транснефть - Западная Сибирь".

В рамках реализации проекта выполнен ремонт кабинета информатики с использованием современных строительных и отделочных материалов. Также была приобретена функциональная учебная мебель.

"От лица всех жителей районного поселка Москаленки выражаю благодарность нашему социальному партнеру - АО "Транснефть - Западная Сибирь" - за системную поддержку организаций дошкольного и среднего образования, воплощение в жизнь таких востребованных в современное время проектов", - заявила руководитель управления образования администрации Москаленского района Омской области Светлана Климович.

Директор лицея Ольга Пелюх отметила, что модернизация учебного класса позволит повысить уровень практической подготовки лицеистов к экзаменационным испытаниям и обеспечит конкурентоспособность их знаний в сравнении с выпускниками городских школ.

"Отдельное спасибо хочется сказать за оснащение класса мультимедийным оборудованием - интерактивной доской и проектором. Раньше мы использовали обычную меловую доску. Но изучать современные языки программирования с использованием мела - это просто неэффективно. Сейчас в классе созданы комфортные условия для проведений как урочных, так и внеурочных занятий", - подчеркнул учитель информатики Сергей Закревский.

В лицее учатся более 600 лицеистов. На базе образовательного учреждения действуют элективные курсы, в том числе для подготовки в ОГЭ и ЕГЭ, не только для учеников лицея, но и для школьников из сел Москаленского района и Москаленской гимназии имени Горького А.М.

С 2017 года на поддержку учреждений образования Москаленского района АО "Транснефть - Западная Сибирь" направило более 18 млн рублей. Была оказана помощь трем детским садам, Подбельской и Элитовской основным общеобразовательным школам. В рамках реализации Корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО "Транснефть" в 2018 году в Москаленском лицее и Гимназии имени Горького А. М. был создан кластер естественно-научных учебных кабинетов химии, физики и математики. Проведено полное оснащение классов современным демонстрационным, лабораторным и мультимедийным оборудованием.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"