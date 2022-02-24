Москалькова проверяет жалобы на пытки в СИЗО №1 Карачаево-Черкесии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проверяет жалобы на пытки в СИЗО №1 в Карачаево-Черкесии.

"Да, к сожалению, прошлый год поражал нас такими историями - и в Саратове, и в Иркутске. Буквально в прошлые выходные ко мне на горячую линию пришла серия обращений, связанных с СИЗО №1 в Карачаево-Черкесии", - рассказала Москалькова на "Деловом завтраке" в "РГ".

По ее словам, родственники содержащихся в СИЗО жаловались на грубое отношение и на рукоприкладство.

"Я уже направила обращение прокурору Карачаево-Черкесии, а региональный уполномоченный по правам человека, очень опытная и честная, побывала в СИЗО и получила от людей информацию о том, что были грубые нарушения закона, который, если бы у нас в законе было понятие "пытки", можно было бы квалифицировать именно так", - сказала Татьяна Москалькова, выразив надежду на то, что и директор ФСИН внимательно отнесется к информации, полученной от омбудсмена и прокуратуры республики.

Полную версию "Делового завтрака" с Татьяной Москальковой читайте в ближайшем номере "РГ"