Районные суды Петербурга эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Петербурге в 12 районных судов, а также в Санкт-Петербургский городской суд поступили сигналы о том, что в зданиях заложены взрывные устройства.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, письма пришли по электронной почте.

В данный момент заседания прекращены, сотрудники и посетители эвакуированы из зданий Василеостровского, Красногвардейского, Кронштадтского, Московского, Сестрорецкого, Петроградского, Невского, Куйбышевского, Колпинского, Октябрьского, Петродворцового и Приморского районных судов.

Также письма с угрозами поступили в Санкт-Петербургский городской суд.